Nuove regole INPS | contributo Naspi per giovani assunti nelle PA circolare

L’ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni devono versare ildel 1,61% percon contratto di apprendistato o formazione e lavoro. Lan. 31/2025 specifica che le amministrazioni devono inviare flussi regolarizzativi per il periodo da gennaio 2024 a gennaio 2025, garantendo la corretta contribuzione. Assunzioni con apprendistato e formazione lavoro Grazie al decreto n. 44/2023, le PA possono assumerelaureati con contratto di apprendistato o studenti under 24 con formazione e lavoro fino al 31 dicembre 2026. Le assunzioni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali, rientrano nell’area funzionari, con regolamentazione stabilita dal DM 21 dicembre 2023. Obblighi contributivi e trattamento economico Le PA devono rispettare le aliquote IVS di riferimento: 32,65% per enti locali (CPDEL) e 33% per amministrazioni centrali (CTPS e FPLD).