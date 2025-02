Ilgiorno.it - Nuova tangenziale a rischio. I 13 milioni dirottati altrove. Dovera pronta a combattere

Scippo in corso. La notizia non è ufficiale, ma l’allarme è già al massimo: ladinon si fa perché mancano i soldi. I 13stanziati per la sua realizzazione vengonoa Casalmaggiore, per realizzare unacome opera compensativa dell’autostrada Cremona-Mantova. La notizia non è ufficiale ma è già stata fatta passare tra gli enti politici del territorio, cominciando a generare malumori. Ladi, opera necessaria per togliere il traffico dal paese, spesso congestionato dal passaggio di mezzi pesanti che da Lodi si portano alla Brebemi, era un’opera già attesa dal 2014. Per questo tragitto erano già stati fatti progetti che avrebbero accontentato tutti, ma una volta arrivati alla resa dei conti, i soldi stanziati non bastavano mai per poter dare inizio ai lavori.