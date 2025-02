Ilgiornaledigitale.it - Nuova Land Rover Defender 2026: info sul restyling e sul futuro

ha annunciato che il la suaparteciperà ufficialmente al Rally Dakar a partire dal, segnando un impegno triennale nel FIA World Rally Raid Championship (W2RC). Le vetture gareggeranno nella categoria “Stock”, riservata ai veicoli derivati dalla produzione di serie, con l’obiettivo di dimostrare la robustezza e le capacità delnelle condizioni più estreme.Il programma prevede la partecipazione di duealle cinque tappe del W2RC e una terza vettura aggiuntiva per la prestigiosa Dakar. Attualmente, è in corso un intenso programma di sviluppo per preparare le vetture alla competizione, con test e prove che culmineranno in un evento competitivo nell’autunno del 2025, anticipando la presentazione ufficiale del team per la Dakar.Si tratterà di una partecipazione ufficiale alla Dakarcon laOCTA V8 Twin Turbo.