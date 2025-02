Nerdpool.it - Nuova Editoria Organizzata presenta “Robin e il pettirosso”

Leggi su Nerdpool.it

e ilè il nuovo fumetto prodotto interamente da, scritto e disegnato da Arianna Melone e, come per i precedenti progetti quali Malombra e Una Direzione Giusta, sarà finanziato attraverso kickstarter. NEO ha deciso di avvalersi della piattaforma di crowdfunding americana per sviluppare i propri progetti, con l’intento di creare una rete internazionale di lettori e sostenitori. “Inoltre, grazie a kickstarter, possiamo andare oltre il modello tradizionale di autoproduzione e orientarci verso un sistema più sostenibile, capace di autoalimentarsi con l’aiuto di chi sceglie di supportare il nostro lavoro e di apprezzare le nostre storie”. La campagna durerà dal 05 febbraio al 07 marzo, ma attualmente il progetto è già disponibile per il presave sulla piattaforma.