Nuoto Euro Meet | sei podi azzurri nell’ultima giornata di gare

Leggi su Sportface.it

L’2025 – primo appuntamento della stagione in vasca lunga – è giunto al termine. Il Centre Aquatique Coque, in Lussemburgo, ha ospitato l’ultimadideling internazionale, alla sua venticinquesima edizione. Glihanno collezionato diverse medagliedi, rivelandosi protagonisti nelle prime due finali dei 100 rana. Nel maschile, vince Melvin Imoudu. Il campionepeo in carica ha concluso la prova in 1’00”19, davanti alla coppia azzurra composta da Alessandro Pinzuti – autore di un 1’00”81 – e Simone Cerasuolo, terzo in 1’01”23. Nicolò Martinenghi, che ieri ha ottenuto la terza posizione sulo nei 50 rana, è stato squalificato nei 100. L’oro olimpico si era qualificato con il secondo tempo della mattina (1’01”49), ma è stato poi escluso dalla gara per gamba irregolare in partenza.