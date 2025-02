Lapresse.it - Nubifragio a Catanzaro: torrenti in piena, allagamenti e frane

Violentonel tardo pomeriggio di domenica in provincia di. Le zone maggiormente colpite sono la zona costiera con particolare criticità nel comune di Montepaone Lido, Squillace,ed il comprensorio Lametino. Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra, infiltrazioni d’acqua e tombini divelti. Parte della carreggiata sulla SS106 in prossimità della Galleria di Copanello è franata, mentre, nel comune di Squillace, un piccolo torrente ha esondato invadendo strade con acqua e fango. Diverse le auto in transito rimaste impantanate lungo le strade e in prossimità dei sottopassi completamente invasi da acqua e detriti. Non si registrano al momento danni a persone.