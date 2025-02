Livornotoday.it - Nubifragi in provincia del 2024, via alla ricognizione dei danni e alle richieste di risarcimento: domande entro il 31 marzo 2025

Leggi su Livornotoday.it

Ha preso il via la fase dideie di richiesta di contributi per i privati che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del settembre e ottobrein 28 comuni della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Pisa e Siena, per i quali è stato.