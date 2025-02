Lortica.it - Notte di incidenti ad Arezzo e Tegoleto: quattro feriti

Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle 2:44 per un incidente stradale avvenuto in via Chiarini, ad. Un’auto è rimasta coinvolta e una donna di 48 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.Poco dopo, alle 3:20, un secondo incidente si è verificato a, in via del Poggio. Anche in questo caso è stata coinvolta un’auto, con tre persone ferite: un 26enne e due 21enni, trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca die di, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per i rilievi.L'articolodiadproviene daNews.