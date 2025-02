Notizie Asvis diversità e inclusione | Ungcn Italia lancia le nuove linee guida per le aziende

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 22 gennaio 2025Un supporto operativo per misurare le iniziative, superare le difficoltà nella raccolta dati e trasformare i valori in azioni concrete lungo la catena del valore. Nel documento indicatori chiave, raccomandazioni e buone pratiche.Mentre alcune grandistatunitensi stanno scegliendo di ridurre o eliminare i programmi di, altre confermano il proprio impegno. Per l’e l’Europa questo è il momento per riflettere sul ruolo che vogliono assumere. Il momento di accelerare verso un futuro sostenibile e inclusivo, facendo della coerenza e della responsabilità i valori fondanti di ogni strategia.