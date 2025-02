Ilrestodelcarlino.it - ’Note oltre i Confini’: al via l’edizione 2025

Perdella rassegna musicale "Notei confini", organizzata dagli ‘Amici del Quartetto Guido Alberto Borciani’, raccoglie l’eredità di Anna Pozzi, la presidente da poco scomparsa, proponendo ancora una volta una stagione di alto livello e di approfondimento. Si comincia il 28 febbraio, alle 19 a Palazzo da Mosto, con il Quartetto Guadagnini. Una lezione-concerto accompagnata dal direttore artistico della rassegna (insieme a Gemma Bertagnolli), Giovanni Bietti, con musiche di Haydn e Sostakovic. Il primo marzo (alle 18,30), al Castello di Arceto si esibisce il Quartetto Eos, introdotto ancora una volta da Giovanni Bietti, che propone musiche di Mozart e Beethoven. Giorgio Casati, violoncello solo, il 15 marzo (alle 18,30) porta al Palazzo Ducale di Guastalla un concerto in memoria di Anna Pozzi, riproponendo gli stessi brani suonati al funerale dell’amica: le Suite in re minore e in mi maggiore di Bach, e i capricci di Dall’Abaco.