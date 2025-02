Non sarà facile – L’aggiornamento di Fabrizio Romano sconvolgerà i fan dell’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’Arsenal ha fatto una mossa per firmare l’attaccante dell’Aston Villa Ollie Watkins ma ha fallito con il loro tentativo di portare l’Inghilterra internazionale allo stadio Emirates.Mikel Arteta è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante per la sua squadra per dare una spinta alla sua squadra per l’ultima parte della stagione per sfidare il Liverpool per il titolo di campionato.I Gunners sono dietro la squadra di Liverpool di Arne Slot in gara per vincere il campionato e il loro attacco è spesso stato criticato in quanto non è riuscito a fare clic in fasi cruciali della stagione.Con Arteta determinato ad affrontare questo problema, ha fatto una mossa per l’attaccante della Villa, ma la squadra della Premier League ha rapidamente respinto l’offerta da parte dei Gunners e ha mostrato la loro delusione per la squadra di Arteta per la loro offerta.