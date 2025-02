Non puoi farmi questo Grande Fratello tra Mariavittoria e Tommaso crolla tutto | Non parlarmi più

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte è scoppiata una lite furibonda traFranchi e la sua fidanzataMinghetti, protagonisti del. Per la coppia del reality show è crisi nera. I due giovani, che hanno iniziato la loro storia d’amore proprio nella casa più spiata d’Italia, si sono affrontati con urla altissime. “Dobbiamo parlare”, ha esordito, visibilmente infastidito da un comportamento della giovane dottoressa romana. “Non rivolgermi più la parola”, ha ribattuto lei. La discussione si è accesa in un attimo e in breve tempo è degenerata, sotto gli occhi degli altri inquilini, sorpresi nel vedere la coppia solitamente affiatata così litigiosa.La tensione è esplosa alla fine delle celebrazioni per il Capodanno cinese. Durante la serata, l’idraulico senese ha assistito a una scena che lo ha mandato su tutte le furie.