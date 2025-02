Sbircialanotizia.it - “Non arrendersi mai”: malattia le impedisce di leggere e scrivere ma 26enne si laurea tre volte

Nazarena Savino: "La disabilità ci rende unici e non la si deve vivere come un limite ma come uno sprone a studiare, ad agire, a fare" 'Nil difficile volenti' (nulla è arduo per colui che vuole), detto latino che identifica perfettamente la forza di volontà e la determinazione di Nazarena Savino, ragazza di 26 anni, .L'articolo “Nonmai”:ledimasitreè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.