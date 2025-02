Ilfattoquotidiano.it - “Noi attiviste contro il colosso in difesa della salute. Assolte in tribunale, così intimidiscono i cittadini. Per pagare le cause costrette a fare raccolte di fondi”

“Il giorno in cui è arrivato l’atto di citazione da 600mila euro, non nascondo che subito mi è venuto da ridere. Mi sembrava una cifra spropositata, assurda, soltanto per aver fatto valere il nostro diritto a difendere il territorio e la. Poi però, visto che siamo persone normali, abbiamo un lavoro, una casa, un mutuo da, dei figli, ho cominciato a preoccuparmi. Eanche Lucia”. Eleonora Frattolin, 47 anni, impiegata, assieme a Lucia Mariuz, 48 anni, titolare di una parafarmacia, è la protagonista a San Vito al Tagliamentobattaglia legaleKronospan,internazionalelavorazione di truciolati del legno, che ha chiesto e ottenuto il permesso di un ampliamento produttivo, compresa la realizzazione di una grande caldaia dove bruciare le scorte. Ilfattoquotidiano.