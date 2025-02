Ilrestodelcarlino.it - “Noi abbandonati senza riscaldamento”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, 2 febbraio 2025 – È assurdo pensare che nel 2025 si possa vivere. Eppure paradossalmente per qualcuno è proprio così. A lanciare l’ennesimo disperato grido di aiuto, lo stesso purtroppo rimasto inascoltato per tanti anni, sono state sei famiglie di Venarotta residenti negli alloggi popolari di via Prima Strada. All’interno degli appartamenti di una delle due palazzine finite di costruire nel lontano ‘78 continua a non esserci la possibilità di riscaldarsi. Una situazione annosa che costringe da tempo i residenti delle abitazioni ad organizzarsi alla meno peggio con stufe e riscaldatori elettrici. A lamentare il pesante disagio, puntando il dito contro l’Erap – ente incaricato di curare la gestione e la manutenzione del suddetto immobile – sono stati alcuni residenti ormai finiti nello sconforto.