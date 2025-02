Spazionapoli.it - Nodo diritti d’immagine: rivelazione sul Napoli e Saint Maximin

Calciomercatoultimissime – Arrivano ulteriori novità sul fronte, calciatore individuato dalla società partenopea come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.Sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato della SSC: le ultimissime notizie parlano di un club azzurro sempre più vicino al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ossia Allan(clicca qui per le ultime novità). Il calciatore francese, attualmente in prestito al Fenerbahce dall’Al Ahli, è stato individuato dal club partenopeo come occasione, a titolo temporaneo, per tamponare la situazione legata all’esterno di sinistra, casella lasciata vuota dall’addio del georgiano in direzione ParisGermain.In attesa di capire quando l’ex Newcastle e Nizza arriverà in Italia per legarsi, in via ufficiale, al club del presidente Aurelio De Laurentiis, spuntano ulteriori retroscena in merito all’accordo tra le parti in causa.