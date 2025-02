Brindisireport.it - Nitor Brindisi ko: il Trastevere passa per 1-0

Arriva un'altra sconfitta per la, la tredicesima complessiva in questo campionato di Serie C femminile, girone C. Allo stadio Fanuzzi la formazione guidata da Vito Sabatelli ha incassato un 1-0 per mano del.A decidere il match è stato un gol segnato da Serao all'86'.