Niente Napoli l’annuncio è UFFICIALE | salta il colpo per gli azzurri

Ultimissime– Arriva l’ultim’ora in casa azzurra: c’èin merito a uno degli obiettivi del club partenopeo nel corso delle ultime sessioni di calciomercato.In queste ultimissime ore di calciomercato, la SSCcontinua a lavorare per cercare di portare a compimento gli obiettivi: la missione numero uno è quella di assicurarsi il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che con ogni probabilità sarà Allan Saint Maximin. Il giocatore francese presto dovrebbe legare ufficialmente al club del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se ci sono da considerare gli aspetti burocratici da sistemare prima di organizzare il suo arrivo in Serie A. Attesa anche per capire ciò che ne sarà di Pietro Comuzzo, calciatore in cima alla lista per quanto riguarda il rinforzo in difesa (clicca qui per le ultime novità sulla trattativa con la Fiorentina).