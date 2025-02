Lettera43.it - Niente invasione-bis a Roccaraso, la tiktoker De Crescenzo: «Ora vado a Ovindoli»

, cittadina dell’Alto Sangro invasa il 26 gennaio da oltre 10 mila turisti ‘mordi e fuggi’, si temeva un’altra domenica difficile. In tanti sono arrivati in quota, nonostante le limitazioni imposte dalla autorità, che hanno consentito l’accesso a non più di 60 pullman (dunque circa 3 mila persone). Ma la gita domenicale, complice l’assenza di neve e la pioggia, è terminata praticamente per tutti alle 15.LaRita De: «Non prendo soldi dalle agenzie, ora»Rita De.«è salva», ha dichiarato il sindaco Francesco Di Donato: «Quando vogliamo il sistema riesce a rispondere. Abbiamo dato la possibilità a cittadini e turisti di trascorrere la giornata in montagna con assoluta sicurezza». Finita nell’occhio del ciclone per aver ‘fomentato’ l’didel 26 gennaio, laRita De– intervistata da Il Centro – ha affermato: «Non prendo soldi dalle agenzie, ora».