Sport.quotidiano.net - Nicoli e Mignani lanciano la Pianese, Lucchese battuta 2-0 al Comunale

Piancastagnaio (Siena), 2 febbraio 2025 – Una vittoria di grande valore dallache alsupera la. A decidere la sfida sono le reti die di. La prima iniziativa era di marca ospite all’11’, quando Gucher imbecca Magnaghi in area, su cui però è fondamentale Da Pozzo in ripiegamento ad impedirgli di calciare. Due minuti dopo arriva il primo squillo delle zebrette: fa tutto Frey che riceve a sinistra, converge verso il centro e poi dai 25 metri lascia partire un destro a giro tagliatissimo che fa la barba al palo più lontano. Al 18’ si rifà viva la, ma il tiro da fuori area di Getermina alto sopra la traverso. A portarsi in vantaggio è però la(ieri priva di Odjer, in procinto di passare all’Ascoli) al 24’: su un calcio di punizione di Mastropietro,è il più attento a deviare in rete con un colpo di testa su cui Melgrati non può nulla.