Nicola Filippi Francesco Giorgetti e Luigi Valletta tre romagnoli ai quarti domani sera la finale

Ultimi due giorni di incontri al Circolo Tennis di Cesena dovealle 20 è in programma ladel torneo Open maschile abbinato al trofeo ‘Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico’ con montepremi di 1.500 euro. Con pochi atleti rimasti in gara, ci si avvia al grandell’evento, diventato ormai un classico per gli appassionati di tennis cesenati e non solo. La giornata di ieri è stata dedicata allo svolgimento deidi, ai quali hanno avuto accesso tre: si tratta del giovane ravennate, portacolori del Ct Zavaglia, del savignanese, che difende i colori del Tc Viservba ed è tecnico alla Federazione Sammarinese e del forliveseche da quest’anno gioca per il Tc Viserba. Esordio brillante anche per il numero 1 del tabellone, Tomas Gerini (Junior Tennis Perugia).