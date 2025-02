Metropolitanmagazine.it - Nicola Di Bari, chi sono la moglie Agnese Girardello e i 4 figli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Die lahanno 4: Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis. La moglie è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, il cantautore in passato aveva raccontato sulla relazione con la Ghirardello: All’inizio fu molto difficile, perché venivamo da culture diverse, iopugliese e lei veneta, ma ci siamo accettati Lei è bellissima, il suo modo di ascoltarmi. A lei piacque la mia voce. Non posso fare a meno di lei, è la mia strada. Sto bene soltanto insieme a lei. Mi fa anche da mamma, non posso starle lontano“Diha parlato della moglie anche a Storie Italiane, dedicandole le frase: “Aver vissuto con te è stato molto importante per come tu sei, per come ci siamo trovati“. Il ruolo della donna è stato essenziale nella vita diDi: “Mi ha insegnato ad amare.