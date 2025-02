Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, può raggiungere quel traguardo già contro l’Empoli. Uno stimolo in più per il match: il dato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’argentino puòneldi oggi. Ecco qual è il suo obiettivoCi sarà anchetra i titolari inEmpoli,della 23esima giornata di Serie A in cui i bianconeri puntano a tornare alla vittoria dopo le ultime due sconfitte tra campionato e Champions.L’ex viola conta fin qui 34 gol e 15 assist dal suo sbarco in Europa ed è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei. Basta un gol o un assist, magari decisivo,i toscani.Leggi suntusnews24.com