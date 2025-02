.com - Netflix, tra le novità di febbraio Parthenope, Storia della mia famiglia e Zero Day

, tra ledi2025 ci sonodi Paolo Sorrentino,miacon Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo, la miniserieDay con Robert De NiroTra lein arrivo su(qui il sito web ufficiale) nel mese di2025 ci sonodi Paolo Sorrentino (qui la nostra recensione),miacon Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo, la miniserieDay con Robert De Niro e tutta la programmazione dedicata al San Valentino. A seguire tutti i titoli:(film dal 62025)(Celeste Dalla Porta), che si chiama come la città antica progenitrice di Napoli, non è né una sirena, né un mito. Nasce però nel mare nel 1950, figlia di unadell’alta borghesia, e nel corsosua incredibile vita conoscerà scrittori di culto come John Cheever (Gary Oldman), professori universitari come Devoto Marotta (Silvio Orlando) che saranno come figure paterne, l’amore/odio per Sandrino (Dario Aita), il dolore oscuro e profondo per la morte del fratello Raimondo (Daniele Rienzo) e la devozione verso l’antropologia, nonostante non riesca mai davvero a capire che cosa sia in realtà.