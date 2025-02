Feedpress.me - Netanyahu vola da Trump, "Ridisegniamo il Medio Oriente". I colloqui con Hamas sulla fase 2 rinviati dopo l’incontro

Leggi su Feedpress.me

A Washington per «ridisegnare» ilcon Donald. Benyaminto negli Stati Uniti - tra i pochi Paesi dove non rischia l’arresto su mandato della Corte penale internazionale - per essere ricevuto martedì dal presidente americano alla Casa Bianca come primo leader straniero dall’insediamento del tycoon. «Una testimonianza della forza dell’alleanza israelo-americana..