Oasport.it - NBA: scambio incredibile, Luka Doncic ai Lakers e Anthony Davis ai Mavericks! I dettagli della clamorosa trade

Loche nessuno si aspettava, l’idea che sembrava impossibile è diventata realtà. La riporta Shams Charania di ESPN, che “sgancia” la notizia che scuote fin nelle fondamenta l’intero contesto NBA:ai Los Angelesin cambio diai Dallas.Ma com’è potuta succedere una cosa del genere? Andiamo per ordine: ihanno messo sul piatto, Max Christie e una prima scelta del 2029, mentre imandano a Los Angeles, oltre a, anche Maxi Kleber e Markieff Morris. Per completare laserviva una terza franchigia: ecco accorrere gli Utah Jazz, che ricevono Jalen Hood-Schifino, una seconda scelta dei Los Angeles Clippers nel 2025 e una deisempre nel 2025.Un quadro, questo, che è risultato talmente inatteso da non avere nemmeno i giocatori stessi a conoscenzasituazione.