NBA, i risultati della notte (2 febbraio): tris di triple doppie tra Jokic, LeBron James e Hart

Nove partite disputate nellaNBA, anche se l’attenzione in questa fattispecie finisce per rivolgersi lontano dal parquet visti i movimenti di mercato che si sono visti nelle scorse ore (leggere alla voce Doncic-Davis, lo scambio che nessuno s’aspettava tra Lakers e Mavericks).Rimanendo per ora sul campo, e lasciando ad altri lidi le analisi su quanto sopra descritto, continua la crisi paradossale degli Orlando magic (24-26), battuti dagli Utah Jazz (11-36) per 113-99 in virtù soprattutto dei 22 di Collin Sexton e dei 19 di John Collins. Non basta ai Magic una gran prestazione di Franz Wagner da 337 punti perché, a parte i 23 di Cole Anthony, vanno tutti sotto la doppia cifra realizzativa. Gli Indiana Pacers (27-20) battono per 132-127 gli Atlanta Hawks (22-27): nella battaglia dei quintetti in doppia cifra da una parte c’è equilibrio con i 20 di Pascal Siakam e i 19 di Andrew Nembhard, dall’altra inutili i 34 con 17 assist di Trae Young.