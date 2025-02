Unlimitednews.it - Nba, i Lakers vincono con super Lebron James e prendono Doncic

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte italiana dell’Nba successo dei Los Angelesin casa dei New York Knicks per 128 a 112. Il tutto prima del colpo a sorpresa di mercato, ovvero l’arrivo in casadi Lukadai Dallas Mavericks. Si tratta di uno scambio con Anthony Davis.Persu realizza il sogno di giocare accanto al suoidolo, protagonist anche della gara di New York con con 33 punti, 11 rimbalzi e 12 assist e soprattutto, decima tripla dobbia stagionale perche diventa il settimo giocatore di sempre a realizzare 2.500 triple in carriera. Josh Hart nonostante i 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist non riesce ad allungare a sei la striscia di successi dei Knicks. Per il resto successo per Utah Jazz che contro Orlando Magic (113-99) interompono la serie di otto sconfitte di fila; il migliore realizzatore è Collin Sexton che segna 22 punti.