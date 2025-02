Sport.quotidiano.net - Nba, clamoroso scambio: Doncic ai Lakers, Davis a Dallas

Milano, 2 febbraio 2025 - La notizia è di quelle clamorose. Lukasi trasferisce ai Los Angeles, che in cambio mandano aAnthony. Un affare che lascia di stucco, vista la portata dei due giocatori coinvolti. Nell'accordo finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris, che vestiranno di gialloviola, mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 deifanno il percorso inverso. Nell'accordo rientrano anche Utah per far tornare i conti, con i Jazz che ricevono Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft. L'attenzione però - e non potrebbe essere altrimenti - se la prende soprattutto il trasferimento di, che giocherà assieme a LeBron James. Qualcosa di pazzesco e impossibile da prevedere fino a qualche ora fa. Una mossa che è destinata a stravolgere il presente ma pure il futuro delle franchigie protagoniste di uno degli scambi più incredibili della storia Nba.