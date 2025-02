NBA All-Star Weekend | tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana del basket americano

Leggi su Open.online

I migliori contro i migliori: questo è il semplice concetto alla base dell’All-, l’ormai tradizionale “lungo” dedicato alle stelle del. Tre giorni – da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2025 – a cui prenderà parte solo chi è stato in grado di guadagnarsi il voto dei tifosi, del mondo dei media e degli stessi colleghi cestisti. Un evento unico al mondo organizzato dalla principale lega americana – la Nba, Nationalball association -, che nel tempo ha raccolto vari tentativi di imitazione. In particolar modo da sport geograficamente vicini come l’hockey su ghiaccio e il football. Nonostante, però, l’All-rimane uno showcase, letteralmente una vetrina. Con un paradosso: la grande assente, in tutte le gare, è la competizione.