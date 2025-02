NBA 2024 25 | i Lakers sbancano New York ko a sorpresa di Houston e Minnesota

Leggi su Sportface.it

LeBron James dominante nella nottata Nba, che vedeva otto gare in programma. Il Re ha sfoderato una tripla doppia da 33 punti, 12 assist e 11 rimbalzi trascinando i Los Angelesal successo al Madison Square Garden contro i NewKnicks. Gara sul filo dell’equilibrio per tre quarti, poi i gialloviola hanno preso il largo definitivamente trovando la vittoria che gli vale il quinto posto a Ovest. Tra i losangelini molto bene anche Austin Reaves con 27 punti e Rui Hachimura con 21, mentre ai padroni di casa non è sufficiente la tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist di Josh Hart.Comoda vittoria invece degli Oklahoma City Thunder, che confermano il proprio dominio in vetta alla Western Conference con un successo 144-110 contro i Sacramento Kings; a guidare Okc è Aaron Wiggins con 41 punti e 14 rimbalzi, seguito da Shai Gilgeous-Alexander con 29.