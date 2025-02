Juventusnews24.com - Nazionali Juve Settore Giovanile, in gol Salvai con l’Italia Under 15: ecco come sono andati i bianconeri impegnati in azzurro

di Fabio Zaccaria, il bianconero Pietroin rete con la Nazionale15:il rendimento di tutti i ragazzinella doppia amichevole con la SloveniaDoppio test per la Nazionale15 di Battisti, che dopo aver trionfato nel Torneo di sviluppo a dicembre, ha affrontato per ben due volte la Slovenia: il 21 e il 23 gennaio, primi impegni dell’anno per la selezione azzurra. Dei cinque giovanidellantus15 inizialmente convocati dal tecnico Battisti, uno, Alessandro Ghiotto, è tornato a Torino, alla corte di Benesperi, per via di un infortunio. Tutti gli altri invece hanno ben performato nel doppio test amichevole. Nella prima partita al ‘Gino Colaussi’ di Gradisca d’Isonzo, gli azzurri hanno battuto i pari età sloveni per uno a zero.