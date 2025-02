Ildifforme.it - Nato, Rutte non si arrende sull’aumento delle spese militari: “La soglia sarà più del 2%”

Leggi su Ildifforme.it

Il segretario generale dellaha ribadito la necessità di innalzare ladel Pil dedicata alle, perché il 2% risulta ora insufficiente per fronteggiare le sfide future. "Per prevenire la guerra, dobbiamo prepararci alla guerra", ha sottolineato nel corso della Bild am SonntagL'articolonon si: “Lapiù del 2%” proviene da Il Difforme.