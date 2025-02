Laverita.info - Nasciamo donne, diventiamo madri: abbiamo diritto a un parto sereno

Leggi su Laverita.info

Il libro «Siamo fatti per amare» spiega come l’assenza di empatia da parte dei sanitari, che talvolta sfocia in violenza ostetrica, possa rendere un incubo l’atto di dare la vita. Scoraggiando le mamme a fare altri figli.