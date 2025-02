Ilrestodelcarlino.it - Nardi vola in finale a Coblenza. Supera Zeppieri e festeggia

Luca, èal Challenger diin Germania. Il tennista pesarese hato in semiGiulio: 6-4, 7-6. Affronterà nella finalissima di oggi il francese Ugo Blanchet, numero 224 Atp. La finalissima si giocherà alle 14. Questaproietta Luc aal numero 78 al mondo e può ancora salire. Al talento del Baratoff non piacciono le cose facili tanto che ha partecipato al challenger tedesco iscrivendosi all’ultimo momento e partecipando alla fase di qualificazione. Proprio lui che con la posizione 82 nella classifica Atp era il più prestigioso degli iscritti. Un percorso fatto senza perdere un set lo ha portato fino alla sfida in semicon Giulio, un avversario pericoloso. Ma Luca quando ci si mette raggiunge sempre i risultati che si prefissa.