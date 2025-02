Terzotemponapoli.com - Napoli, Politano su DAZN: “Pensiamo solo ai tre punti”

La sfida contro la Roma: un match difficileMatteo, attaccante del, ha parlato ai microfoni diprima della sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza del match e la necessità di massima concentrazione. La squadra di De Rossi arriva da una serie di risultati positivi e rappresenta un ostacolo complicato per gli azzurri. “Sarà una partita davvero difficile”, ha dichiarato il numero 21 partenopeo, evidenziando la solidità dell’avversario e la sua capacità di cambiare assetto tattico durante la gara.e il rapporto con Conte e la voglia di restare protagonistaha avuto già modo di lavorare con Antonio Conte ai tempi dell’Inter e conosce bene le richieste del tecnico salentino. “L’unica possibilità che avevo di rimanere era cercare di essere protagonista”, ha ammesso l’attaccante, esprimendo soddisfazione per il proprio rendimento e per il momento positivo che sta vivendo.