Ilnapolista.it - Napoli operaio, nel bene e nel male. Psicodrammi fuori luogo (come l’assurdo trumpismo per Roccaraso)

Leggi su Ilnapolista.it

, nele nel. Niente(e difendiamo Schengen anche per)Nei minuti di recupero, l’Inter ha guadagnato un punto e ilne ha persi due. Le due squadre restano a tre punti di distanza, colavanti e l’Inter che giovedì sera recupererà contro la Fiorentina. Non c’è da far drammi. Può succedere. Se si vuole trovare un responsabile, Mazzocchi è lì pronto a far da Malaussene. Ha certamente sbagliato, ha dimenticato Angelino alle sue spalle. Ma sparare su Mazzocchi è davvero un esercizio penoso. È un peccato perché la partita era stata quasi condotta in porto. Ma dopo sette vittorie consecutive, si può anche pareggiare. Sul campo della Roma poi. E dopo due vittorie di fila contro Atalanta e Juventus.È difficile da commentare questo match. Una partita tutto sommato equilibrata.