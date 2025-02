Terzotemponapoli.com - Napoli, i rinnovi di Meret ed Anguissa

Iltenta gli ultimi colpi in un mercato di Gennaio che non ha lasciato spazio a sorprese. Clamorosa l’uscita di Kvara, anche se era chiara l’intenzione del calciatore georgiano e del suo entourage già da mesi, sfumati colpi eccessivamente onerosi. Il Manchester United rimasto sulle sue pretese per Garnacho, la mancata volontà di Adeyemi di trasferirsi all’ombra del Vesuvio e tanti nomi, tra il serio ed il faceto, fatti dai media. Vedremo come andrà il tentativo per Saint Maximin e quello per Comuzzo. La società di De Laurentiis è tuttavia impegnata su altri importanti tavoli. quelli deidied, “Il Mattino” suiStando a quanto riportato da Il Mattino, ilha in agenda due incontri la prossima settimana, dopo la fine del mercato invernale.