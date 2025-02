Serieanews.com - Napoli, Conte è infastidito e non per Kvara: 3 episodi che lo hanno irritato

Antonioè apparso visibilmentecon la sua dirigenza in conferenza stampa: ci sono 3in particolare dietro il suo fastidionon c’entra: treche lomolto (foto: Ansa) – serieanews.comOrmai lo conosciamo: Antonioè così. Non è mainto, neppure quando le cose vanno bene, e quando invece non vanno bene non fa proprio nulla per celare la sua insoddisfazione. Anzi.L’abbiamo visto prima ancora dell’inizio del campionato, quando il suo sfogo dopo il pareggio col Modena in Coppa Italia creò non poche polemiche, idem dopo la sconfitta di Verona alla prima di campionato.Adesso ilvola e continua a vincere, ma sul mercato ci sono gli stessi problemi che si sono visti la scorsa estate. Il club si muove con lentezza, le trattative non decollano e alla fine si rischia di tappare i buchi con scelte poco convincenti.