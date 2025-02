Terzotemponapoli.com - Napoli, Carnevale: “Anguissa decisivo anche in zona goal”

Ilstasera alle 20.45 sarà di scena all’Olimpico. In quel di Roma affronterà la squadra di Ranieri. Una squadra in forma e ringalluzzita dalla vittoriosa sfida contro l’Eintracht in Coppa. Gli uomini di Conte, dal canto loro, vogliono continuare a cullare un sogno incredibile e magari vorranno sfruttare qualche scoria residua della serata di Coppa di Giovedì scorso. Riflessioni sul match sono state affidatead ex importanti di entrambi le compagini. Di seguito le dichiarazioni di Andrea, indimenticabile ed indimenticato attaccante deldi Maradona.su Roma-Andrea, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara tra la Roma e gli azzurri di Antonio Conte. Così l’ex attaccante: “Possibili protagonisti del match? Per la Roma, mi viene naturale pensare a Paulo Dybala, un fuoriclasse che sprigiona calcio in ogni sua giocata, non sai come marcarlo, né come intuirne le finte e se è in condizione diventa un fattore