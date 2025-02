Anteprima24.it - Napoli, caduti pezzi di marmo da Guglia Immacolata: tragedia sfiorata, caos degrado piazza del Gesù

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“disonodalladell’indel”. L’allarme è di Pino De Stasio, consigliere della municipalità 2 di, con un video social. Stando al racconto, si tratta di unanel pomeriggio. “Interidisonoal suolo – spiega De Stasio -, fortunatamente non hanno preso dei ragazzi che stavano lì seduti”. Il rischio corso sembra molto alto, vista la folla del Centro Storico.Il video di Pino De StasioDe Stasio è accorso sul posto dopo alcune segnalazioni. Ha chiesto conferma delle notizie al presidio dell’Esercito indel. Gli stessi militari, con i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza parte della. Ma il consigliere non trattiene la rabbia, dopo anni di denunce suldell’area Unesco.