Musk lancia Megamovimento per l' Europa

3.19 Elonil movimento 'Mega', 'Make Europe Great Again',il cui acronimo richiama il movimento politico di Trump, Maga (Make America Great Again). "Gente d': unitevi al movimento Mega", ha scritto il patron di Tesla in un post su X senza dare ulteriori dettagli. Il proprietario di X non è nuovo a prese di posizione contro alcuni leader europei. Da tempo conduce una campagna social contro il premier britannico, Starmer e ha suscitato polemiche per il sostegno al partito di destra Afd alle prossime elezioni tedesche.