Musk lancia il movimento Mega | ‘Make Europe Great Again’

Nuovo annuncio shock di Elon. Il tycoon si è rivolto aglii con un post su X.L’appello di“Popolo d’Europa: unitevi al! Rendiamo di nuovo grande l’Europa!“, ha scritto il magnate che però non ha fornito altri dettagli. Ilrichiama quello che negli Stati Uniti è chiamato ilMaga, acronimo di Make AmericaAgain. People of:Join themovement!MakeAgain!!— Elon(@elon) February 1, 2025Il patron di X e Tesla continua a far discutere dopo il brutto festo fatto in occasione dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il 53enne di Pretoria aveva battuto il pugno al petto e poi alzato il braccio teso in un gesto che ha ricordato il saluto romano, un saluto nazi-fascista. “Francamente, hanno bisogno di meglio di questi sporchi trucchetti”, aveva replicato il tycoon difendendosi dalle accuse.