Iltempo.it - Mps vuole Mediobanca. Bisignani: dietro il nuovo Palio tra Siena e Parigi

Leggi su Iltempo.it

In Medio(banca) stat Mps. È partito ildel potere finanziario tra le contrade incappucciate dicontro quelle diper bloccare l'Ops del Monte dei Paschi su. Alberto Nagel, gran ciambellano di Piazzetta Cuccia e il sodale Philippe Donnet, ad di Generali, stanno mobilitando i loro fidati «compagni di merende» d'Oltralpe e una pattuglia di fondi amici per lanciare una «contro-Opa» più allettante. Per il duo Maione-Lovaglio è una fortuna che oggi non siano più in sella i dominus di un tempo della Procura di Milano, Francesco Saverio Borrelli, Francesco Greco e il loro braccio armato Guido Rossi. Altrimenti Rocca Salimbeni avrebbe probabilmente già ricevuto avvisi e visite sgradite e certo ai due non avrebbero più permesso non solo di tentare la scalata a, ma neppure di assistere al