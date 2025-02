Inter-news.it - Moviola Milan-Inter: ancora un rigore negato, il VAR cosa guardava?

ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Per la terza giornata consecutiva all’vieneun. Dopo sette minuti il primo dei tre gol annullati, ma è evidente la posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez sul tocco di Nicolò Barella prima che segni Federico Dimarco. Al 24? è ila chiedere un, ma intanto Rafael Leao parte avanti sull’assist e questo fa sì che non si debba valutare l’vento di Benjamin Pavard. Nuovo gol annullato all’al 35?, Barella è avanti e non vale la successiva segnatura di Lautaro Martinez.