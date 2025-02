Ilgiorno.it - Movimenti sospetti: i cittadini segnalano. Furti sventati e denunce

Leggi su Ilgiorno.it

La sicurezza non va demandata solo alle forze dell’ordine che devono controllare un territorio vasto, di più comuni. I, in questo ambito, possono svolgere un ruolo importante. Lo ribadisce l’Amministrazione comunale che lancia la proposta "Segnalate sempre.", un invito a segnalare a carabinieri e polizia locale persone, veicoli o situazioni sospette. "Perché una pronta e veloce informazione, può permettere di prevenire e reprimere possibili episodi di microcriminalità – sostiene l’assessore alla sicurezza, Carlo Iannantuono –. Una telefonata, alla fine, non costa nulla, ma può risultare importante". I primi risultati si sono avuti in questi giorni. Proprio grazie ad una chiamata di una cittadina è stata recuperata un’auto rubata, che era stata abbandonata in un parcheggio. L’auto è stata poi restituita al legittimo proprietario.