Cataniatoday.it - Movida sicura, i controlli del weekend funzionano: multe stradali per oltre 20 mila euro

Leggi su Cataniatoday.it

Anche in questo fine settimana, in vista delle imminenti festività agatine, è stato messo in atto un complesso servizio di controllo interforze per asre il regolare svolgimento dellanel centro storico di Catania. La questura ha predisposto un servizio di sicurezza, coordinato da un.