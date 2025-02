Ilnapolista.it - Motta: «Siamo un gruppo coeso. Vlahovic in alcuni momenti non era al 100% ma ha giocato per necessità»

Le parole di Thiagoa Dazn dopo l’Empoli. Vittoria della Juventus per 4-1 allo Stadium dopo essere stati sotto 1-0 per oltre un’ora di partita.Leggi anche: La Juventus si rialza contro l’Empoli,sospira: 4-1 finale dopo essere andati sotto 0-1: «Complimenti per coraggio dei miei ragazzi»«Complimenti per il coraggio. Grande lavoro di squadra, individualmente tantiri si sono presi delle responsabilità. Se lo meritano per il lavoro e l’impegno».Su Yildiz sostituito:«Eravamo sull’1-1, quando ho chiamatoabbiamo poi fatto gol. Ho preferito togliere lui, perché Kolo può giocare a sinistra anche. Avevamo più centrale, è arrivato il secondo gol. Dusan ha contribuito non solo con il gol.un, unito. Adesso penalla prossima. Dusan ha anche un pizzico di rabbia dentro per la situazione in cui non vogliamo essere.