Sport.quotidiano.net - MotoGp, il collaudatore Pirro: “Difficile migliorare la Ducati, ma abbiamo delle idee”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 2 febbraio 2025 – Come si puòuna moto che è già la migliore e che domina da anni a questa parte? E’ la domanda a cui sta cercando di rispondere Michele, ile l’uomo che sta sviluppando la Gp25 in vista di una stagione che si preannuncia più agguerrita che mai.non aveva certo bisogno di rivoluzionare il progetto, è leader incontrastata, ma gli avversari si avvicineranno e allora si rende necessario lavorare sui dettagli e su tutte le aree. Lo stanno facendo gli ingegneri sotto le attente indicazioni diche ha preso parte allo shakwdown di Sepang in vista dei test ufficiali di settimana prossima.: “già veloce, migliorarla non è facile” C’è grande attesa per i primi test ufficiali in Malesia dove tutti i migliori piloti della griglia scopriranno le prime carte, partendo dal team ufficialecon Bagnaia e Marquez, passando per Martin in Aprilia ma anche per KTM, imbrigliata dalla crisi economica della casa madre: i primi valori verranno a galla.