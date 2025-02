Fanpage.it - Morto l’attore Lando Francini, era il Cuoco Basilio nella Melevisione

È scomparso all'età di 68 anni l'attore di origini brasiliane che era diventato noto a livello pubblico per avere interpretato un ruolo nel programma televisivo per ragazzi di Rai3 a inizio anni Duemila.carriera tanto impegno nel teatro per ragazzi.